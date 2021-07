Un bombero del condado de Miami-Dade que trabajó en el lugar del derrumbe del condominio en Surfside fue arrestado y su abogado pidió clemencia al juez.

El abogado del rescatista le pidió al juez que tuviera en cuenta las acciones del hombre al momento de fijar su fianza.

Los cargos contra Fernando Castano, de 47 años, se derivan de una supuesta disputa doméstica con su esposa, de la que está separado, reportó Local10.

Su esposa dijo a la policía que se había mudado recientemente de su casa junto con sus hijos y, según un informe de arresto, Castano quería reunirse con ellos en un restaurante.

Se le acusa de ir a la casa y tratar de hablar con su esposa sobre su matrimonio. Sin embargo, la policía dice que Castano se molestó y agarró una pistola negra.

De acuerdo con la declaración jurada de arresto, Castano apuntó el arma y dijo: “Si quieres terminar las cosas, debería hacerlo ahora mismo”.

Después de que se le pidiera que se marchara, Castano empujó a su mujer, de la que está separado,.

Comentó que “no iba a terminar en la parte trasera de un vehículo policial y que cometería múltiples homicidios y luego se suicidaría”, según el informe de la detención.

Su abogado dijo que Castano ha estado en el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade durante casi 21 años y estuvo en el Cuerpo de Bomberos de Hialeah durante unos siete años.

Pidió que el juez tuviera en cuenta su trabajo de búsqueda y recuperación en el lugar del derrumbe de las Torres Champlain Sur a la hora de emitir su fianza.

“Estaban pasando por un divorcio”, dijo el abogado en la audiencia del tribunal de fianza. “Después de todos los cadáveres, el olor, simplemente se sintió abrumado por lo que estuvo haciendoestaba haciendo en Surfside.

“Por lo que escuché de los oficiales de policía, fue horrendo. El olor, partes humanas, fue asqueroso. Perdió el control de sí mismo, aparentemente, por lo que todos dicen”.

En el tribunal, Castano dijo al juez que estuvo en el lugar de Surfside “desde el primer día hasta que llegó a su casa el viernes”.

Se le ordenó que se mantuviera alejado de su esposa y de sus hijos y que entregara sus armas.

Se le impuso una fianza de 10.000 dólares y arresto domiciliario por sus cinco cargos de violencia doméstica. Castano pagó esa fianza y se esperaba que saliera de la cárcel el jueves en la tarde.

El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade emitió la siguiente declaración sobre el arresto de Castano:

Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) está al tanto del arresto de uno de nuestros empleados en relación con una disputa doméstica que tuvo lugar el martes 27 de julio de 2021.

De acuerdo con la política del Condado y del Departamento, el empleado será puesto en servicio administrativo hasta que se revise este incidente.