Una mujer de 19 años de edad, acusada de ayudar a un estratega republicano con el tráfico sexual de niñas menores de edad, fue detenida esta semana en Florida.

A la joven, identificada como Gisela Castro Medina, se le han presentado cargos penales por tráfico sexual de un menor, intento de cometer tráfico sexual y obstrucción a la justicia.

Por estos mismos cargos fue acusado Anton Lazzaro, un adinerado agente republicano de Minnesota, según The Daily Beast.

“Una foto publicada en Instagram muestra a Castro Medina y Lazzaro juntos en un evento en mayo, cada uno con una pareja diferente a su lado. Ella se describe públicamente en línea como una estudiante que vive en St. Paul, Minnesota, que asiste la Universidad Católica de St. Thomas y trabaja en una compañía de administración de propiedades. Ella es la presidenta de la sección de Minnesota College Republicans de la universidad, confirmó el grupo”, reseñó el diario.

