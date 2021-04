El 22 de abril fue establecido como Día de la Tierra en 1970 por el senador de Wisconsin Gaylord Nelson para alentar a los estadounidenses a proteger el medioambiente.

A partir de ese momento se convirtió en un día mundial de acción para restaurar nuestra Tierra.

Para el Día de la Tierra de 2021, el presidente Biden convocará una cumbre virtual de líderes sobre el clima.

Por su parte, las autoridades de Miami instan a la colectividad a mantener limpia la ciudad ese día tan importante.

Lo cierto es que Miami es una ciudad vibrante y llena de energía. Aporta la sofisticación de una gran ciudad a un lugar lleno de tesoros culturales en cada esquina.

Miami tiene un un poco de todo: coloridas escenas de arte cocinas de otro mundo, una vida nocturna increíble y un paisaje paisaje natural como ningún otro.

A pesar de las maravillas que ofrece Miami también se enfrenta a problemas medioambientales.

La basura y los vertederos ilegales han supuesto un riesgo para la ciudad y han impactado directamente en todas las comunidades de Miami.

Esta es la razón por la que le pedimos que tome conciencia y se comprometa a producir un cambio real

We’re just days away from #EarthDay2021! Sign the pledge today to make sure our Magic City stays clean & green: https://t.co/NUKcFAAIYo. pic.twitter.com/sNhsora2F7

— City of Miami (@CityofMiami) April 14, 2021