Aunque muchos establecimientos en Miami estarán cerrados por el Día del Trabajo, una gran cantidad de comercios laborarán con normalidad o trabajarán con algún horario especial.

Es importante tomar en cuenta cuáles son los lugares que permanecerán cerrados para evitar contratiempos y pueda planificar sus compras durante el fin de semana.

El Nuevo Herald publicó una lista de los establecimientos que permanecerán cerrados o abiertos por el Día del Trabajo el lunes 6 de septiembre en el sur de la Florida:

Publix: Las tiendas estarán abiertas en el horario regular. Las farmacias cerrarán.

Winn-Dixie/Fresco y Mas: Estarán abiertos en el horario regular.

Sedano’s: Estarán abiertos en el horario regular.

Milam’s Market: Estarán abiertos en el horario regular.

Presidente Supermarket: Estarán abiertos en el horario regular.

Price Choice Food Markets: Open regular hours.

The Fresh Market: Estarán abiertos en el horario regular.

Trader Joe’s: Estarán abiertos en el horario regular.

Whole Foods Market: Estarán abiertos en el horario regular.

