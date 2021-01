El abogado Mauricio D’Alessandro expresó recientemente que el patrimonio del exfutbolista Diego Armando Maradona alcanza para que sus cinco hijos, los principales herederos, vivan el resto de sus vidas sin trabajar, vpitv

D’Alessandro es representante de Matías Morla, abogado e íntimo amigo del «Diez».

Mauricio D’Alessandro afirmó que lo primero que se hará con la herencia de Maradona será el reparto del dinero, que se encuentra depositado en cuentas de Dubái, México y Suiza.

Los beneficiados podrán acceder a esta herencia una vez que tengan en sus manos la «declaratoria de herederos».

Agregó que «el dinero está disponible en cuentas en Suiza, Dubái y México, listo para ser extraído. Eso rápidamente tiene 90 días para obtener la declaratoria de herederos y que formalmente se diga quiénes son los que heredan y suceden a Diego. Tienen para vivir toda su vida cada uno sin trabajar»

Maradona, quien falleció el pasado 25 de septiembre, reconoció cinco hijos: Dalma, Gianinna, Diego junior, Jana y Diego Fernando.

El sacerdote Gustavo Rubio, cura de la Parroquia María Auxiliadora de Berisso, el que rememoró su íntimo encuentro con el Diez.

“Diego me pidió que lo bendijera a él para lo que fuera a vivir. Me dijo que lo único que quería era paz”, aseguró sobre aquel encuentro que se produjo en septiembre del año pasado, cuando él tomaba las riendas y la dirección técnica del “Lobo” por, en principio, una temporada.

“Me llamó la atención que Maradona llamara a un cura. Pensé mal, pensé que era para sacar la mufa y no. Cuando llegamos lo esperamos un rato, y cuando nos encontramos me llamó mucho la atención que me pidió que lo bendijera a él y al equipo de parte de Dios, pero a él en especial para su vida y lo que viviera de ahí en adelante”, finalizó.