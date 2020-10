Los funcionarios del Servicio Postal de los Estados Unidos están investigando un video compartido por el Líder Demócrata de la Cámara de Florida, que muestra pilas de correo sin clasificar en una oficina de correos de Miami-Dade.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Kionne McGhee, twitteó el viernes un vídeo de un “trabajador postal preocupado”, según dijo su oficina en un comunicado.

El video muestra los correos en numerosos contenedores en la oficina de Princeton en el suroeste de la calle 250 en Homestead.

McGhee dijo que la persona que le envió el vídeo señaló que las papeletas de voto por correo están dentro de los contenedores y que el correo ha estado en la oficina durante más de una semana.

Raw footage of mailroom in post office here in Miami Dade. Source revealed “mail in ballots are within these piled up in bins on the floor. Mail has been sitting for over week!.” @AmandiOnAir @PeterSchorschFL @MarcACaputo @GlennaWPLG @CNNPolitics @NewsbySmiley @realDonaldTrump pic.twitter.com/DO8jx1VUnz

— Dem House Leader (@kionnemcghee) October 30, 2020