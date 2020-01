Director venezolano Gustavo Dudamel se lleva su segundo premio Grammy

Por la mejor interpretación orquestal por su trabajo Norman: Sustain con la Filarmónica de Los Ángeles, el director venezolano Gustavo Dudamel obtuvo el premio Grammy 2020, durante la 62 edición celebrada este domingo según difundió ntn24

Lo cierto es que el director barquisimetano ya había recibido este galardón en el año 2012 por la ejecución de la Sinfonía nº 4 de Brahms junto a la misma orquesta.

A través de un comunicado, Dudamel, de 39 años, indicó: «Andrew Norman es un talento extraordinario y un miembro vital de nuestra familia la Filarmónica de LA».

Agregó que «todos estamos muy orgullosos de haber sido encargados, de estrenar y grabar este magnífico trabajo suyo».

Bravo, Gustavo! We are thrilled to announce that Gustavo Dudamel will continue as the LA Phil’s Music & Artistic Director through our 2025/26 season. “I am full of expectation and energy as we open the next chapter of our artistic partnership…” – @GustavoDudamel pic.twitter.com/U01hvX1Uv1

— LA Phil (@LAPhil) January 15, 2020