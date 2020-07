Los directivos de Disney anunciaron el jueves que dos de sus atracciones y un espectáculo cerrarán definitivamente.

La noticia llega después de que los cuatro parques de Disney World reabrieron oficialmente después de haber estado cerrados durante meses debido a la pandemia de coronavirus.

El Gran Escape de Stitch en Tomorrowland que llevaba a los invitados dentro de la celda del Centro de Teletransporte de Prisioneros de la Federación Galáctica. Se le deja a cargo de vigilar a un prisionero de nivel 3. Resulta que ese prisionero es el experimento 626. En la verdadera forma de Stitich, él se escapa y causa estragos en todos los que están dentro. Todavía podemos oler el perro de chile-queso.

El show fue cambiado a una temporada y eventualmente renovado en un área de encuentro y bienvenida de personajes.

Primeval Whirl en DinoLand U.S.A. en el Disney’s Animal Kingdom también fue cancelado. La atracción sumergía a los huéspedes a una aventura salvaje entre dinosaurios de dibujos animados mientras se preparaban para su inminente extinción.

El paseo estuvo cerrado durante el verano de 2019, pero los funcionarios de Disney no dijeron por qué.

Rivers of Light: Somos Uno recibirá el mismo tratamiento y no volverá. Rivers of Light era la versión del Reino Animal para el entretenimiento nocturno. Los espectáculos se desarrollaban cada noche e incorporaban proyecciones de agua, impresionantes carrozas y efectos de iluminación.

Los funcionarios de Disney dijeron que continúan evaluando las necesidades de los huéspedes para ayudar a dirigir su negocio.

