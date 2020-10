Disney está desarrollando una película de acción en vivo “Space Mountain”, como parte del último esfuerzo del estudio para expandir su universo de películas sobre sus venerables paseos en los parques temáticos.

El estudio ha recurrido a Joby Harold, cuyos créditos incluyen “El Rey Arturo”: Legend of the Sword” y “Army of the Dead” de Zack Snyder, para escribir el guión y producirlo con su esposa Tory Tunnell y su estandarte de Safehouse Pictures. Rideback, dirigida por Dan Lin y Jonathan Eirich, también está produciendo.

Además de escribir el guión, Harold producirá con su esposa, Tory Tunnell, bajo la bandera de producción de Safehouse Pictures, así como con Dan Lin y Jonathan Eirich de Rideback, que anteriormente trabajaron en la película de Disney Aladino.

Disney ha obtenido resultados mixtos creando películas basadas en las atracciones de los parques temáticos, entre las que se incluyen la mega-popular franquicia Piratas del Caribe y las menos exitosas Tomorrowland y The Haunted Mansion.

Este año se suponía que iba a comenzar un resurgimiento del subgénero con Jungle Cruise, pero la preocupación por la pandemia de coronavirus obligó al estudio a

La Montaña Espacial, una montaña rusa de interior situada en el espacio exterior, fue presentada en el Walt Disney World Resort de Florida en 1975, como continuación de la atracción de trineo Matterhorn en Disneylandia.

