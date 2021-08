Disney ha anunciado una nueva línea de disfraces adaptados y destinados para aquellas personas con discapacidad física.

La emblemática empresa, ha decidido apostar por los disfraces adaptados a las sillas de ruedas, con el objetivo de que celebraciones como carnaval o Halloween sean más inclusivas gracias a estos disfraces, reportó WSVN.

Estos nuevos disfraces están pensados tanto para adultos como para niños que utilicen silla de ruedas. Gracias a varias piezas de plástico, los usuarios podrán transformar sus sillas de ruedas en el coche de Mr. Increíble o en el tan famoso carro de la Cenicienta.

Además, estos trajes son muy fáciles de montar y están adaptados para todos los públicos, incluyendo instrucciones para un uso aún más fácil.

Estos vestidos están diseñados para que puedan abrirse completamente por la parte trasera y sean más sencillos de utilizar para aquellas personas que van en silla de ruedas. Entre esta nueva gama de disfraces adaptados, destacan la colección de la Cenicienta, Los Increíbles o Buzz Lightyear, de Toy Story.

Como era de esperar, esta gran idea de Disney ha tenido una muy buena aceptación en las redes. Algunos usuarios no han querido tardar mucho en ser los primeros en estrenar estos llamativos disfraces. Este el caso de Annie Segarra, quien ha compartido una foto en la que se muestra su disfraz de cenicienta adaptado a su silla de ruedas.

