The Walt Disney Company se ha convertido en la última corporación en decir que ya no hará contribuciones a los legisladores que se opusieron a certificar la victoria del presidente electo Joe Biden en el Colegio Electoral.

“La insurrección en el Capitolio de nuestra nación fue un asalto directo a uno de los principios más venerados de nuestro país: la transición pacífica del poder”, dijo un portavoz de Disney, “inmediatamente después de ese espantoso asedio, los legisladores tuvieron la oportunidad de unirse, una oportunidad que algunos lamentablemente se negaron a aprovechar. A la luz de estos eventos, hemos decidido que no haremos contribuciones políticas en 2021 a los legisladores que votaron para rechazar la certificación de los votos del Colegio Electoral”.

La lista de legisladores que se opusieron a la certificación incluye al senador de Florida Rick Scott, quien se opuso a los votos electorales de Pensilvania.

Un total de ocho senadores, todos republicanos, se opusieron al menos a los resultados de un estado.

El otro senador de Florida, el senador Marco Rubio, votó a favor de aceptar los resultados.

Los republicanos de Florida en la Cámara que se opusieron a los resultados electorales incluyeron a varios miembros del Congreso de Florida central: el representante Dan Webster, Clermont, el representante Bill Posey, Rockledge, el representante Kat Cammack, Ocala y el representante Scott Franklin, Lakeland.

Otras compañías de primera línea, como Walmart INC, AT&T Inc, Amazon.com Inc y Mastercard Inc, anunciaron movimientos similares en los últimos días.

La compañía con sede en Arkansas dijo el martes que a la luz del ataque de la semana pasada al Capitolio de los Estados Unidos, su “comité de acción política está suspendiendo indefinidamente las contribuciones a aquellos miembros del Congreso que votaron en contra de la certificación legal de los votos del colegio electoral estatal”.

Fuente: El Nuevo Herald, Reuters