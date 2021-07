Debido al aumento de casos de covid-19 que se ha registrado en Florida en las últimas semanas, Disney World podría volver a exigir el uso de mascarillas dentro de sus instalaciones.

Los visitantes de los parques temáticos de Florida han podido disfrutar este verano de las atracciones sin tener que usar el tapabocas, sin embargo, las restricciones han comenzado a endurecerse en los últimos días, reseñó Fool.com.

El Departamento de Salud de Florida informó más de 73,000 casos durante la semana el viernes, un aumento de siete veces desde que el estado comenzó a publicar los recuentos de casos semanalmente en junio.

Los parques temáticos han estado tratando de volver a la normalidad en Florida Central este verano. Hemos visto a Disney World, Universal Orlando y SeaWorld Entertainment eliminar los controles de temperatura y aumentar sus niveles diarios de capacidad de invitados.

The 2021 EPCOT International Food & Wine Festival presented by @CORKCICLE has officially begun, uncorking 129 consecutive days of tasty fun at #WaltDisneyWorld Resort. Here's a look at some of the fun foodie festivities: https://t.co/SzQBjMzMN2 #TasteEPCOT pic.twitter.com/jln2vIhU80

— Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) July 16, 2021