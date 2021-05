Disneyland está a punto de lanzar un nuevo sándwich de 100 dólares, pero, para ser justos, está diseñado para alimentar a más de una persona. Al fin y al cabo, el importe por ración es de unos 12,50 dólares.

Cuando el Campus de los Vengadores abra sus puertas en Disney California Adventure el 4 de junio, el complejo empezará a ofrecer el panini de 100 dólares, reportó Audacy

$100 Disneyland sandwich ranks as one of the world’s most expensive https://t.co/GQK5LkVQRI

— Pasadena Star News (@PasStarNews) May 21, 2021