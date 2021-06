Hispanic Information Technology Executive Council (HITEC), ha anunciado que, Angela J. Cruz, Directora Senior para N3 part of Accenture, ha sido reconocida por HITEC-50 como una de los 50 profesionales hispanos más influyentes y notorios en la industria de la tecnología en Iberoamérica.

La lista HITEC-50, destaca desde 2011, los mejores profesionales hispanos en tecnología en América Latina, España y Portugal, y lo hace con el propósito de celebrar su liderazgo y logros. Los homenajeados son evaluados por sus logros en el cambiante panorama mundial de la tecnología y por sus actividades de tutoría, desarrollo profesional y labor social. Las personas incluidas en la lista fueron seleccionadas por el Comité de Premios 2021.

“Estamos muy orgullosos de reconocer a los 50 líderes tecnológicos más importantes de Iberoamérica. Este es un grupo destacado y diverso de ejecutivos que está contribuyendo a la transformación digital de la región”. dijo JC Gutiérrez, miembro de la junta de HITEC y copresidente del comité de premios.

Join us in congratulating 🇩🇴 @angelajcruz , Sr. Director N3 Digital Inside Sales @Accenture for being recognized as a 2021 HITEC 50 Awardee!👏🏆 https://t.co/dYK8ap4HoE #wearehitec #pushuppullup #HITEC50 pic.twitter.com/UbyIwqhacp

La miembro de la junta y copresidenta del Comité de Premios, Lucia Soares declaró: “La tecnología ha sido una parte fundamental de la transformación empresarial en la última década, pero en el último año, hemos visto que las iniciativas digitales se aceleran y ayudan a las empresas a prosperar a través de esos períodos. Estos líderes motivan y se dan cuenta del valor de la tecnología en sus empresas, y son una inspiración para todos nosotros”.

“Ser líder es más que un título. Estos 50 galardonados representan el liderazgo tecnológico y la innovación, pero también reflejan los valores de perseverancia, determinación y desarrollo del talento. Al reconocer a estos 50 líderes sobresalientes, continuamos impulsando y generando talento en nuestras comunidades”, añade Soares.

Angela Cruz es ejemplo del liderazgo que Latinoamérica requiere, si ha de ser la gran potencia que todos visualizamos que será en este siglo. Su experiencia en puestos ejecutivos y de dirección en empresas multinacionales, le ha permitido definir, diseñar y determinar proyectos y programas que a diario precisan el mundo de mañana y las herramientas que se requerirán para ser exitoso en él. Sin duda alguna, Cruz es parte de un exclusivo y reducido grupo iberoamericano de líderes en tecnología que a diario impactan la planificación y el desarrollo de nuestras naciones iberoamericanas, las empresas y organizaciones que las impulsan, al igual que las sociedades que la conforman.

Thank @HITECLeaders! I am really excited about this new career milestone. 🙏🏼 https://t.co/Tg0tZISNnU

— Angela J. Cruz (@angelajcruz) February 11, 2021