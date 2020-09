Erick Morillo, el DJ internacional que enfrentaba cargos por agresión sexual, fue encontrado muerto el martes en su casa de Miami Beach, según la policía. Tenía 49 años, según reportó local10

El DJ Erick Morillo era conocido por su éxito “I Like to Move It” de 1993,

Fuentes policiales revelaron que el cuerpo del DJ y productor musical fue encontrado en la mañana en Miami Beach aunque las circunstancias de su muerte no están claras.

Los oficiales dicen que recibieron una llamada al 911 a las 10:42 a.m. al 5660 de La Gorce Drive.

En un correo electrónico, el oficial de la policía de Miami Beach, Ernesto Rodríguez, informó que la investigación se encuentra en la fase preliminar.

Wow… Had a great time playing for @TheFactory93 on Friday, it felt so great to be in a club again! Watch the full stream here: https://t.co/9BTYoVH8o4 pic.twitter.com/Dijmmqaeo1

— Erick Morillo (@ErickMorillo) May 27, 2020