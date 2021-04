El rapero norteamericano DMX se encuentra en un estado crítico, luego que sufriera un paro respiratorio el sábado en la noche.

DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons, fue trasladado desde su casa de urgencia a un hospital de White Plains, en el condado de Westchester

El hombre de 50 años tuvo que ser reanimado por personal médico en la unidad de cuidados críticos.

Causas del paro respiratorio

Los medios de comunicación TMZ y Variety informaron que el ataque cardíaco que sufrió DMX fue causado presuntamente por una sobredosis de drogas.

Sin embargo, su abogado Murray Richman Richman no pudo verificar los informes de una sobredosis o lo que pudo haber causado al infarto.

Indicó además, que el cantante estuvo conectado a un soporte vital, para revisar sus condiciones y que los médicos darán un parte médico al respecto.

Artistas le dieron su apoyo a DMX

Al conocerse la noticia varios artistas, le dieron su apoyo añ rapero DMX, a través de las redes sociales.

Una de las celebridades que se pronunció fue Missy Elliot, quien colocó un post en su cuenta de Instagram con lo siguiente.

Prayers for DMX and his family🙏🏾💜 pic.twitter.com/NhKIx0aAyj — Missy Elliott (@MissyElliott) April 3, 2021

“Orando por DMX y su familia”, dijo Elliot en su cuenta.

DMX causó sensación en con el género de la música rap en 1998 con su primer álbum de estudio “It’s Dark and Hell is Hot”, que debutó en el puesto número 1 en la lista Billboard 200. El álbum de ventas multiplatino se basó en varios éxitos, incluidos “Ruff Ryders’ Anthem”, “Get At Me Dog” y “Stop Being Greedy”.