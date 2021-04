El Comité Nacional Demócrata (DNC) ha lanzado una campaña publicitaria para promocionar el plan de alivio del coronavirus de $ 1,9 billones del presidente Biden y llamar a los republicanos que votaron en contra.

El DNC presentará vallas publicitarias el lunes en 20 estados para agradecer a Biden y a los senadores demócratas por aprobar cheques de estímulo de $ 1,400.

La campaña publicitaria de un mes, dirigida a áreas de alto tráfico cerca de los aeropuertos, también recordará a los automovilistas que sus senadores republicanos se opusieron a los pagos a 127 millones de estadounidenses.

#HelpIsHere is our new ad to ensure voters hear directly from @POTUS about the immediate impact the American Rescue Plan will have on their lives. Watch, share, and help more voters hear his message: pic.twitter.com/dqQDYjgADB — Democratic Party (@DNC) March 12, 2021

En Orlando, Florida, por ejemplo, la nueva valla publicitaria en la State Road 528 a lo largo de la ruta hacia el aeropuerto avergüenza a los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio.

«La ayuda está aquí», dice la cartelera. «Gracias al presidente Biden. No, gracias al senador Scott [and] Sen. Rubio (Comité Nacional Demócrata).

The DNC has raised $18.4 million year-to-date, with a large majority of that coming from our grassroots donors. That’s how we’ll win: by building this party from the grassroots up. Chip in today to keep building:https://t.co/d0QFVb3PH4 — Democratic Party (@DNC) March 20, 2021

Vale recordar que todos los legisladores republicanos en la Cámara y el Senado votaron en contra del paquete de $ 1,9 billones, argumentando que estaba demasiado inflado y lleno de prioridades liberales que no estaban relacionadas con el coronavirus.

Rubio criticó la legislación como «un caballo de Troya para comenzar una reestructuración radical de la nación», mientras que Scott dijo que el paquete de estímulo de Biden era «masivo, derrochador y sin objetivos».

Los demócratas, sin embargo, creen que el paquete es un tema político ganador y brindará el alivio necesario a los estadounidenses con dificultades a través de los pagos de estímulo, los beneficios de desempleo mejorados, los nuevos pagos avanzados de crédito fiscal por hijos y el financiamiento para escuelas y vacunas.

President Biden's American Rescue plan is getting💉 shots in arms, 🤑checks in pockets, and 🎒kids back in schools. One of the best things you can do is talk to a friend about the impact of this bill and @TheDemocrats are here to help! 👇#HelpIsHere — Meg DiMartino (@MegDiMartino) March 18, 2021

Las vallas publicitarias están subiendo en los estados rojo y azul: Los Ángeles; Denver; Cleveland; Milwaukee; Portland; Minneapolis; Houston; Orlando; Atlanta; Indianápolis; Las Vegas; Filadelfia; Seattle; Nashville; Kenner, Luisiana; Romulus, Michigan; Springfield, Misuri; Manchester, Nueva Hampshire; Newark, Greensboro, Carolina del Norte; y Wilkes-Barre, Pensilvania; el DNC lo reveló por primera vez a Fox News.

El senador Marco Rubio votó en contra del tan necesario alivio de Covid para los estadounidenses y sus electores, incluyendo los cheques de estímulo de $1,400 que el público está abrumadoramente a favor. Rubio se presenta a la reelección en 2022, reportó Secure.Actblue

Es por eso que estamos crowdfunding estas vallas publicitarias en su ciudad natal y en toda la Florida para recordar a sus votantes y vecinos que Rubio se opuso a la ayuda económica Covid muy necesaria para sus electores.