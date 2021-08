Un doblete de Rodolfo Pizarro aseguró una importante victoria para el Inter Miami con marcador de 3-1 ante Toronto, este sábado 21 de agosto, en el DRV PKN Stadium, en Fort Lauderdale.

Esta es la cuarta victoria consecutiva del Inter en casa y sin duda alguna ha sido la más cómoda de todas, luego de estar arriba desde temprano y llegar a estar ganando 3-0, reportó AS.

Sin duda alguna es el premio a la mejor actitud, al trabajo diario y a la confianza que le ha tenido a sus jugadores el técnico Phil Neville. Sin duda el equipo de Miami se está mostrando muy superior.

“Sumamos seis puntos en una semana importante para nosotros en la que nos enfrentamos a equipos que están en nuestra conferencia, Chicago y Toronto“, dijo Neville. “Sabíamos que eran dos partidos muy complicados en los que había mucho en juego y tuvimos dos actuaciones sobresalientes”.

Los goles del Inter fueron marcados por Pizarro (15’ y 48’) y por Robbie Robinson (35’); mientras que el tanto de los canadienses fue anotado en propia puerta por el lateral izquierdo de Miami Kieran Gibbs (68’).

Con este triunfo el Inter continúa su escalada, al subir al puesto 11mo con 22 puntos (6-4-9), empatado a puntos con el 10mo los New York Red Bulls y a solo cinco puntos de la zona de playoffs.

Neville repitió esquema (5-2-3) y solo hizo un par de cambios: Victor Ulloa por Blaise Matuidi y Rodolfo Pizarro por Indy Vassilev, manteniendo a Lewis Morgan, de gran partido, en el lateral derecho.

Pizarro sin dudas atraviesa un momento dulce y este sábado puso de manifiesto su enorme calidad con dos golazos de bella factura. Gonzalo Higuaín no vio puerta, pero de sus botas salió el primero y sigue siendo el faro de Miami.

Otro que jugó de modo sobresaliente fue el zaguero Leandro González muy serio en defensa, como Nico Figal y un pases profundos para quitarse el sombrero, de hecho el segundo y el tercer gol salieron nacieron en sus pies.

La ventaja del Inter propició que Toronto tuviera más el balón (57%), pero las ocasiones las puso Miami con un 13-6 de disparos a puerta y un 6-2 entre los tres palos.

El viernes 27 el Inter tiene una dura visita a Orlando, que va segundo, en el llamado Clásico de la Florida.