El juicio que se realiza contra el exoficial Derek Chauvin, que es acusado de asesinar al hombre afroamericano George Floyd tuvo un nuevo elemento relevante.

Un médico forense de Maryland, determinó que Floyd sufría de problemas cardiacos que condujeron a su muerte.

El Dr. David Fowler, ex médico forense jefe del estado de Maryland y ahora miembro de una firma consultora, dijo que el fentanilo y la metanfetamina en el sistema de Floyd, y la posible intoxicación por monóxido de carbono del escape de los automóviles, eran factores que pudieron incidir en su muerte.

El galeno relató que la enfermedad cardíaca de Floyd incluía presión arterial alta y estrechamiento de las arterias.

“Todos esos se combinaron para causar la muerte del Sr. Floyd”, dijo Fowler en el segundo día del caso que se le sigue a Chauvin.

I think it’s silly to say carbon monoxide poisoning had anything to do with his death, but it’s can easily be said that George Floyd put himself in that position by not fully being compliant using your logic here.

— Nicolas Savitt (@Nsavy87) April 14, 2021