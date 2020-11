Con el fin de complacer al mejor amigo del hombre, la cervecera Busch lanzó un nuevo producto al mercado. Se trata de Dog Brew, una cerveza exclusiva para perros.

Por Redacción Miami Diario

Si alguna vez has querido disfrutar de un brebaje junto a tu mejor amigo peludo, la espera ha terminado.

Se trata de una bebida elaborada a partir de caldo de huesos de cerdo, entre otros ingredientes como maíz, apio, albahaca, menta, cúrcuma, jengibre y agua. Una cerveza que, según asegura la marca, va a encantar a los perros y que además es nutritiva.

A diferencia de las cervezas para humanos, Dog Brew no tiene nada de alcohol, porque se trata más de un caldo que de una cerveza. Un perro no debe beber el mismo tipo de cerveza de consumo humano, ya que el alcohol y el lúpulo no son aptos para estos animales.

Dale a tu mejor amigo una golosina nutritiva y sabrosa que ayude a promover un sistema digestivo saludable. El caldo de hueso es una excelente forma de que los perros que luchan por comer alimentos sólidos obtengan todos sus nutrientes.

Por otro lado, la bebida para perros es segura para el consumo humano, pero está diseñada para el refinado paladar de un perro, así que puede que no te guste.

El brebaje para perros puede ser servido solo en un tazón o vertido sobre la comida, pero no es un sustituto de la comida.

Con información de: nbc-2

También le puede interesar

¡Pero Sebas!: Alumno fue sorprendido recibiendo clase virtual acostado en su cama

La industria manufacturera sigue entre los cinco principales empleadores de EE.UU

¡De infarto! Jennifer López se fotografía en la piscina de su nueva casa de Miami