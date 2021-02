El animador chileno Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco estrenará próximamente un programa llamado “Reflexiones del 2021”.

El espacio que será como un seriado se empezará a transmitir el próximo lunes 15 de febrero, por la cadena CNN en Español y culminará el próximo 26 de este mes.

En esta oportunidad se verá a un Don Francisco diferente, al que siempre se ve en su tradicional programa “Sábado Gigante” el cual ha causado gran impacto en la televisión hispana por más de 30 años.

Don Francisco no quiere callarse

Ante los acontecimientos que han ocurrido en el mundo, Don Francisco ha querido emprender esta nueva travesía con la finalidad de darle otra óptica del panorama global.

“Soy un comunicador en mi año 59 de este oficio que me apasiona, y no puedo estar en silencio cuando siento que el mundo tiene tanto que decir. Agradezco esta oportunidad que me da CNN en Español para compartir mis reflexiones con el público y mis invitados”, dijo el comunicador.

Don Francisco espera tener alrededor de 30 invitados de diferentes especialidades como: , entre destacados artistas, personalidades del mundo científico y cultural, quienes darán su punto de vista sobre los acontecimientos que ocurrirán en el año.

Además Don Francisco tendrá la oportunidad de estar en un estudio virtual, en la que podrá interactuar con el público de forma instantánea desde distintas plataformas.

Don Francisco nos da algunas pistas sobre los entrevistados que tendrá en su nuevo programa, que se emitirá a partir del 15 de febrero:https://t.co/geihbzmrDh — CNN en Español (@CNNEE) February 13, 2021

Canal satisfecho con la adquisición

El canal CNN se mostró satisfecho, por la llegada de Don Francisco a la planta televisiva, ya que le dará un plus a su programación habitual.

“Mario es un gran entrevistador y en esta nueva etapa dará a conocer un formato novedoso en un momento en que la humanidad y el mundo hispano necesita compartir de forma innovadora y más cercana con interacción en medios sociales y digitales y en la pantalla televisiva de CNN en Español. Es un proyecto multiplataforma que espero sea el comienzo de una nueva alianza entre Don Francisco y CNN”, dijo Cynthia Hudson, vicepresidenta sénior y directora general de CNN en Español y Estrategia Hispana para CNN/US.

Se espera que este nuevo espacio alcance los rating esperado desde que se enciendan las luces del estudio para su proyección.