Al principio de esta tragedia conocida como el COVID-19, esta enfermedad horrible era algo que ocurría en los anales de los comentarios entre amigos, conocidos y familiares. No obstante, hoy en día, todos hemos sido afectado de manera directa o indirecta. En muchos lugares donde vamos, vemos los negocios cerrados. Vemos a las personas que han perdidos sus trabajos. Naturalmente, el efecto domino de esta pandemia nos ha afectado a todas las personas. Muchos están sin dinero para pagos de sus viviendas. Otros no saben de donde van a buscar para poder comer. Existen muchos lugares donde se reparten comidas, artículos básicos de primeros auxilios y otra clase de donaciones para que sirvan de apoyo a nuestra comunidad.

Gobierno ha creado varios planes

El gobierno ha ofrecido algún tipo de ayuda federal en forma de unos cheques de estímulos que se están enviando desde el pasado año. A nivel local, los gobiernos también han ofrecido ayuda municipal con donaciones de comidas, dinero para la renta y algún que otro alivio económico para todos.

Sin lugar a duda, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos sin precedentes. A pesar de todos los afectados que tenemos a nuestro alrededor, The English Center continúa siendo un lugar donde otros reciben beneficios más allá de la educación.

Donaciones en The English Center

Los jóvenes que asisten a clases de GED para obtener su bachillerato o preuniversitario en nuestro centro siempre han ayudado al prójimo. La situación actual no cambia su misión en este momento. Estos estudiantes continúan su apoyo a otros en nuestra comunidad. Como parte de su preparación en estos cursos, los estudiantes apoyan a los más necesitados en nuestra área. De esa manera, aprenden desde temprano la obligación que existe con aquellos que no tienen facilidad de conseguir sus necesidades básicas. Los cursos para obtener el GED están disponibles desde las 6 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, de lunes a viernes. Usted solo tiene que llamar al centro o contactar por la internet para matricular sin perder más tiempo.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.