Una de las novedades que tendrá el curioso combate entre el exboxeador Evander Holyfield y el peleador de Artes Marciales Mixtas, Vitor Belfort será la participación del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump que estará como comentaristas.

El ex mandatario norteamericano que se radicó en Miami tras culminar su periodo presidencial, estará en la pelea que se llevará a cabo el sábado en el Seminole Hard Rock Casino & Resort en Hollywood, Florida.

Los organizadores indicaron que Donald Trump podrá hablar sin restricciones durante el combate.

“45 dará comentarios de boxeo sin filtrar”, indicaron los organizadores, durante una rueda de prensa celebrada este martes.

El magnate no ocultó su emoción por estar en esta velada, que nuevamente enfrentará a boxeador contra un exponente de las Artes Marciales Mixtas.

“Espero verlos este sábado por la noche y compartir mis pensamientos en el ring. No querrás perderte este evento especial”, dijo Trump.

Recientemente fue visto en la cartelera de UFC 264, que se llevó a cabo en el T-Mobile de Las Vegas y que tuvo como cartelera principal el combate de Dustin Poirier y Connor McGregor.

