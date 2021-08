El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recibió fuerte criticas durante un acto, del partido Republicano en Alabama, esto tras pedirle a los asistentes que se vacunaran contra el Covid-19.

Trump, que durante el 2020 tuvo que luchar contra el virus que causó grandes daños a la humanidad, y se mostró escéptico ante las vacunas, indicó que la inmunización es el camino para contrarrestar los nuevos casos de Covid-19, que ha habido en Estados Unidos.

“Creo totalmente en sus libertades, pero recomiendo que reciban sus dosis para estar protegidos”, dijo el ex mandatario norteamericano.

Durante el mitin del sábado, el magnate que juró que volvería a la Casa Blanca en el 2024, anunció que había sido inmunizado contra el virus. Pero no indicó cual fue la vacuna que recibió.

“Si no funciona, serán los primeros en saberlo. Les diré ¿Saben qué? Esto no funciona, pero hasta ahora resultando?”, dijo Trump.

Se conoció que antes que abandonara la Casa Blanca, Donald Trump fue inmunizado en secreto. Además, su gobierno compró millones de vacunas, a la empresa Pfizer, para que las distribuyeran en distintas regiones del país.

So this happened…

Donald Trump endorses vaccines at rally in Cullman, Alabama https://t.co/NFLAKJXpmH via @YouTube

— Web Wench (@W3bW3nch) August 23, 2021