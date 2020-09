La exmodelo Amy Morris ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de agredirla sexualmente durante el torneo de tenis US Open de 1997, cuando la manoseó y le metió “la lengua hasta la garganta”, según explica en una entrevista publicada este jueves (17.09.2020) por el periódico The Guardian.

El ataque, ocurrido presuntamente el 5 de septiembre de 1997, cuando ella tenía 24 años, la hizo sentirse “enferma” y “violada”, declara al periódico la también actriz, que actualmente reside en Florida (Estados Unidos).

Según Dorris, Trump se le acercó cerca de los baños de su tribuna VIP durante el US Open de tenis en 1997, disputado en Nueva York, y la sujetó tan fuerte que no pudo escapar.

“Me metió la lengua hasta la garganta, yo le empujaba”, dice la víctima, quien añade que después su agresor comenzó a tocarle “el culo, los pechos, la espalda, todo”. Ella intentó frenar el avance de la lengua mordiéndole la suya, y cree que pudo “hacerle daño”.

Exclusive: Former model Amy Dorris comes forward to accuse Donald Trump of sexually assaulting her at the US Open.

Brilliant reporting by ⁦@Lucy_Osborne⁩. https://t.co/6HnT364Epz

— Paul Lewis (@PaulLewis) September 17, 2020