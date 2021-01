Uno de los últimos actos que hará Donald Trump antes de entregar el poder el próximo miércoles 20 de enero será el de firmar alrededor de 100 indultos y conmutaciones.

Así lo revelaron los miembros del gabinete de Trump este domingo, luego de culminar la reunión en la que se finiquitaron quienes serán los que recibirán este beneficio.

Los asesores indicaron que el último lote de medidas de clemencia podría incluir una combinación de indultos orientados a la reforma de la justicia penal y otros más controvertidos obtenidos o distribuidos a aliados políticos.

Donald Trump había implementado una política de otorgar indultos de forma acelerada. Pero esto se detuvo abruptamente tras los hechos ocurridos el pasado 6 de enero, en el Capitolio de Washington.

A raíz de los disturbios que fueron incitados por simpatizantes del primer mandatario norteamericano, los asesores le recomendaron que se enfocara en el conteo de votos de los Colegios electorales.

Sin embargo, luego que la tensión bajó Trump decidió otorgarles estos beneficios a las personas que han sido condenadas y que por su buen comportamiento podrían salir de la cárcel antes de cumplir su sentencia.

“Todo es una transacción. A él le gustan los perdones porque son unilaterales. Y le gusta hacer favores a las personas que cree que le deben”, dijo una fuente vinculada al primer mandatario nacional .

Una de las personas que podría recibir su indulto por parte de Donald Trump , es el oftalmólogo, Salomón Melgen, quien fue sentenciado a 17 años de prisión por en la atención médica en 2018.

El caso de Melgen fue desechado por el Departamento de Justicia en el 2018, por lo que su beneficio podría salir en esta ocasión.

Salomon Melgen is likely to be one. South FL perpetrator of $73 million in Medicare fraud, $73 million of our money. I guess that doesn’t bother the Trump retirees in their stupid boat parades. https://t.co/1yxc4uzIUn

— Jane BigFigNewton (@jane_BigFig) January 18, 2021