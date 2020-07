Los socorristas y los trabajadores esenciales en Miami Beach recibieron un regalo muy necesario con 100,000 máscaras N95 donadas en medio de la pandemia de coronavirus.

La empresa local TBG Tech Company, que se especializa en el suministro de PPE, anunció la donación y entregó las máscaras durante un evento el viernes pasado.

“Estamos muy agradecidos por la donación de TBG Tech, que no podría haber llegado en un momento más crítico para nosotros”, dijo el jefe del Departamento de Bomberos, Virgil Fernández. “Estas máscaras permitirán a nuestros bomberos responder de manera segura a las llamadas de COVID-19 y evitarán que llevemos el virus a casa”.

La compañía lanzó una campaña social para alentar a todas las personas a usar máscaras en lugares públicos antes del evento, que tuvo lugar en Miami Beach Fire Station 2.

“Necesitamos proteger a nuestras familias; Necesitamos proteger a nuestros vecinos. Es nuestro deber mostrar compasión a nuestra comunidad, y comienza poniéndose una máscara “, señaló Jay Floe de TBG Tech.

“Thank you to the TBG Tech Co. team who generously made a donation of 100,000 NIOSH-approved N95 masks to assist the Miami Beach community in battling the COVID-19 outbreak,” @MiamiBeachNews Commissioner @MichaelGongora said. I was grateful to unload the masks w/ @MiamiBeachFire pic.twitter.com/AAuV3onD3Y

— Michael Gongora (@MichaelGongora) July 11, 2020