Debido a la pandemia del coronavirus de Wuhan que afecta el sur de Florida, diversas instituciones reparten de forma gratuita alimentos en diferentes condados de estado del sol.

Redacción MiamiDiario

La mayoría de los lugares donde ofrecen alimentos se otorgan por autoservicio, no hay visitas sin cita previa a menos que se especifique lo contrario.

Algunos organizadores indican que este alimento es para las personas desasistidas, que no tienen ningún beneficio económico como los cheques de estímulo, recordó Local 10.

Las distribuciones terminan cuando se agotan los suministros. Además el primero en llegar va a ser el primer atendido.

Sábado 19 de diciembre de 2020

Condado de Miami-Dade

· De 9 am a 1 pm, 6849 NW 15th Ave, Miami. Ark of the City, Navidad de la ciudad de Miami en 15th Ave. y Farm Share.

· De 9 am al mediodía, 5361 NW 22nd Ave, Miami. Jessie Trice Community Health System y Farm Share.

10 am a 2 pm, Centro Islámico Miami-Masjid, Miami Gardens, 4305 Northwest 183rd Street, Miami Gardens. Corazón de Joshua.

10 am a 2 pm, Visitation Catholic Church, 100 Northeast 19th St., Miami. Fundación Corazón de Joshua.

· 10 am a 1 pm, 137 NE 19th St, Miami. Unity on the Bay y Farm Share.

Condado de Broward

· De 10 am al mediodía, McTyre Park, 3501 SW 56th Ave., West Park. Alimentando el sur de Florida.

· 10 am hasta que se acabe la comida, Plantation United Methodist Church, 1001 NW 70th Ave., Plantation. Los primeros 400 autos recibirán una tarjeta de regalo junto con una bolsa de comestibles.

· 11 am a 1 pm, Community Church of God, 1300 NW 19th Court, Fort Lauderdale. Cada Sábado.

Lunes, 21 de diciembre de 2020

Condado de Miami-Dade

· De 10 am a 2 pm o hasta agotar existencias, distribución de alimentos de la Joshua’s Heart Foundation, Faith Community Church, 10401 Northwest 8th Avenue, Miami. Se anima a las familias a preinscribirse al (305) 944-4452.

Distribuciones continuas de alimentos

· De 9 am al mediodía, o hasta agotar existencias, Ministerio Internacional Rey Jesús / Ministerio Internacional El Rey Jesús, 13850 SW 143 CT. # 9, Miami. Todos los martes y jueves.

· De 10 am a 2 pm, Transition, 1550 NW Third Ave., Miami. Cada miércoles.

También le puede interesar: