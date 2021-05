En la carrera por vacunar a tantos estadounidenses como sea posible, se ha llegado a esto: Ahora puedes vacunarte contra la COVID-19 mientras llevas puesto tu traje de baño o vas al American Airlines Arena por un juego del Miami Heat.

Los paquetes de vacunas no pierden la oportunidad de atraer a las multitudes, algunas de ellas incluso en tanga, que se reunirán para los eventos del Día de los Caídos este fin de semana, reportó el Miami Herald.

Hollywood Beach, por ejemplo, ha abierto un centro de vacunación de COVID-19 sin cita previa en el parque Charnow del Broadwalk, a pocos pasos de la arena y el surf en el 300 de la calle Connecticut.

COVID-19 Walk-Up Vaccination Site at Charnow Park on Hollywood Beach this weekend. Pfizer vaccinations for those 12 and over Friday – Sunday from 9A to 5P. No appointment necessary. 300 Connecticut Street and the Hollywood Beach Broadwalk. pic.twitter.com/gSGeln8qCx

Hollywood está ofreciendo la vacuna de Pfizer de dos dosis necesarias para los mayores de 12 años de 9 a.m. a 5 p.m. del 28 al 30 de mayo. Vuelven el 18-20 de junio.

La Gran Fiesta Americana de la Playa en el Parque Las Olas Oceanside de Fort Lauderdale se asoció con los farmacéuticos de Walmart para administrar las vacunas COVID en el lugar de la fiesta de 11:30 a.m. a 2:30 p.m. el sábado 29 de mayo.

Here's another chance to TAKE YOUR SHOT! Saturday, May 29 at the Great American Beach Party Las Olas Oceanside Park (A1A & Las Olas) for a #COVID19 Vaccine Pop-up Event in partnership with @Walmart. Do your part to help end the pandemic! INFO: https://t.co/tDmt6W1Wz9 #GetVaxFTL pic.twitter.com/5sHB9cRA4Z

— City of Fort Lauderdale (@FTLCityNews) May 24, 2021