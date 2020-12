Debido a la pandemia del coronavirus de Wuhan algunas instituciones y personas de buen corazón distribuyen alimentos para los más necesitados en el sur de la Florida. Te decimos dónde y cuándo son las distribuciones de alimentos gratuitos esta semana.

Ya tenemos la lista de los horarios y lugares donde se distribuirán gratuitamente alimentos para los residentes del sur de a Florida, comentó Local 10.

Cabe destacar que la mayoría de estos eventos solo para autoservicio. Además, no hay visitas sin cita previa a menos que se especifique lo contrario.

Algunos organizadores también instan a las personas que aún están ganando cheques de pago a no asistir a las distribuciones para que los necesitados puedan ser acomodados.

Las distribuciones terminan cuando se agotan los suministros. El primero en llegar será el primero en ser servido.

Lunes, 7 de diciembre de 2020

Condado de Miami-Dade

· 10 a.m. a 1 p.m., distribución de alimentos de la Joshua’s Heart Foundation, Mt. Agradable Iglesia Bautista, 11591 Southwest 220 Street, Miami. Se anima a las familias a que se preinscriban al (305) 944-4452. Colecta de alimentos de lunes y jueves hasta el 30 de diciembre.

Martes, 8 de diciembre de 2020

Condado de Miami-Dade

· De 9 a.m. a 11 a.m., Tamiami Park, 11201 SW 24th St., Miami. Feeding South Florida.

· De 9 a.m. a 11 a.m., 777 Sharazard Blvd., Opa-locka. Feeding South Florida.

· 10 a. M. A 1 p. M., 301 Swallow Drive, Miami Springs, Comité del Hambre del Distrito de Leones 35N y Farm Share.

Miércoles, 9 de diciembre de 2020

Condado de Miami-Dade

· 9 a. M. Al mediodía, Iglesia de la Puerta Abierta, 6001 Northwest 8th Avenue, Miami, Alcalde Francis Suárez, Iglesia de la Puerta Abierta y Farm Share.

· De 9 a.m. a mediodía, Doral Central Park, Northwest 87th Ave., Doral, The USA Bouquet Company, ciudad de Doral, condado de Miami-Dade y Farm Share.

· De 9 a.m. a 11 a.m., Homestead Air Reserve Park, 27401 SW New York Ave., Homestead. Feeding South Florida.

· 10 a.m. a 2 p.m., Transición, 1550 N.W. Third Ave., Miami. Cada miércoles.

· 1 p.m. hasta que se acaben los suministros, Marlins Foundation, Marlin Park, Humana Lot, 1390 Northwest 5th Street, Miami. La señal del vehículo abre a las 12:30 p.m.

Condado de Broward

· De 9 a.m. a 11 a.m., Ciudad de Tamarac, 2699 West Commercial Boulevard, Fort Lauderdale. Alimentando el sur de Florida.

· De 10 a.m. a mediodía, Sunrise at Tennis Club, 9605 W. Oakland Park Blvd., Sunrise. Alimentando el sur de Florida.



Jueves, 10 de diciembre de 2020

Condado de Miami-Dade

· De 9 a.m. a 11 a.m., Amelia Earhart Park, 401 E. 65th St., Hialeah. Feeding South Florida..

· De 9 a.m. a 11 a.m., Loren Roberts Park, 627 NW 6th Ave., Florida City. Feeding South Florida..

· De 9 a.m. a mediodía, o hasta agotar existencias, Ministerio Internacional Rey Jesús / Ministerio Internacional El Rey Jesús, 13850 SW 143 CT. # 9, Miami. Todos los martes y jueves.

Condado de Broward

· 9 a.m. a 11 a.m., Parque Regional Miramar, 16801 Miramar Parkway, Miramar. Feeding South Florida..

· De 9 a.m. a 11 a.m., Mills Pond Park, 2201 NW 9th Ave., Fort Lauderdale. Feeding South Florida..

Viernes 11 de diciembre de 2020

Condado de Miami-Dade

· De 9 a.m. a 11 a.m., The Fair Grounds, 10901 SW 24th St., Miami. Ciudad de Miami y Feeding South Florida.

· 10 a.m. hasta que se acaben los suministros, Food for the Neighborhood, 15000 N. Miami Ave., Miami, Biscayne Gardens Civic Association, Miami-Dade County y Farm Share.

Condado de Broward

· De 8 a.m. a 10 a.m., City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines. Alimentando el sur de Florida.

Sábado, 12 de diciembre de 2020

Condado de Miami-Dade

· De 10 a.m. a 1 p.m., Goulds Park Gym, 11350 Southwest 216th St., Goulds. Ayudando a los demás y dando a casa, junto con Farm Share.

Condado de Broward

· De 9 a.m. a 11 a.m., The Local Church, 1775 S. Flamingo Road, Davie. Feeding South Florida.

· 10 a. M. A 1 p. M., Templo hindú del sur de Florida, 13010 W. Griffin Road, Southwest Ranches, Templo hindú del sur de Florida, Fundación Gummakoda Reddy, Farm Share.

· De 11 a. M. A 1 p. M., Community Church of God, 1300 NW 19th Court, Fort Lauderdale. Cada Sábado.

