Este jueves se reportó que dos estudiantes adolescentes enfrentan cargos graves por supuestamente amenazar y planear un ataque a su escuela secundaria en Pembroke Pines el lunes.

Los estudiantes, ambos de 15 años, comparecieron ante un juez el jueves.

Ambos adolescentes han sido acusados de un cargo de delito grave por hacer una amenaza por escrito, además de hacer daño corporal o cometer un acto de terrorismo, así como un cargo de delito menor por causar a sabiendas la interrupción de una institución educativa. Reseñó Local 10.

Parents of #PembrokePines #FlanaganHigh students arrested for #shooting threats made on #socialmedia face judge @AlejandroIT51 @Telemundo51 https://t.co/zttJkxtA6N pic.twitter.com/9p1wEXOoRt

