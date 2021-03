En los últimos días las noticias de dos cocodrilos que terminaron muertos llamaron la atención del mundo entero.

Pero fueron dos casos totalmente diferentes y que ocurrieron muy lejos.

De acuerdo a El Nuevo Herald el primer evento ocurrió en Indonesia, donde lamentablemente un niño de solo 8 años de edad murió devorado por un cocodrilo.

Relata dicho portal que el joven se encontraba nadando en las aguas de un río en Borneo y su padre los miraba desde su casas.

Cuando ocurrió el ataque, el padre saltó desesperado para ayudarle. Golpeó al animal con sus propias manos pero se escapó.

Al día siguiente el cocodrilo fue encontrado por los ciudadanos locales que lo sacrificaron y posteriormente encontraron el cuerpo del niño en su interior.

El segundo caso ocurrió en Florida e involucró al jugador de la NFL Wyatt Teller.

El jugador difundió un vídeo en las redes sociales mientras sostenía al animal sin vida a sus espaldas.

Esto causó la indignación de muchas personas, incluidas miembros de defensores de los animales.

Sin embargo, no hubo nada ilegal en torno a estas imágenes puesto que el jugador de los Cleveland Browns estaría dentro de Clay Gully Outfitters, un establecimiento de caza y pesca en Lorida, Florida.

Nothing to see here, just Browns All Pro G Wyatt Teller carrying an alligator over his shoulders 🐊 🐊

(🎥: @BrownsByBrad) pic.twitter.com/KbAaT93IRE

— Field Yates (@FieldYates) March 5, 2021