Dos congresistas estadounidenses hicieron el martes una visita no anunciada a Afganistán mientras Estados Unidos se apresura a evacuar a la mayor cantidad posible de personas del país en los días restantes de la presencia militar estadounidense allí, tomando por sorpresa a los líderes demócratas y generando críticas rápidas.

Los representantes Seth Moulton, un demócrata de Massachusetts, y Peter Meijer, un republicano de Michigan, dijeron en un comunicado conjunto el martes que habían viajado a Kabul “para supervisar la misión de evacuar a los estadounidenses y nuestros aliados” y que el viaje había se llevó a cabo en secreto “para minimizar el riesgo y las molestias a las personas en el terreno”.

“Como miembros del Congreso, tenemos el deber de supervisar el poder ejecutivo”, dijeron Moulton y Meijer, ambos veteranos militares que habían servido en el Medio Oriente. Ambos dijeron que habían viajado a Afganistán “en un avión con asientos vacíos, sentados en asientos exclusivos para la tripulación para asegurarse de que nadie que necesitara un asiento lo perdiera debido a nuestra presencia”.

Today with @RepMeijer I visited Kabul airport to conduct oversight on the evacuation.

Witnessing our young Marines and soldiers at the gates, navigating a confluence of humanity as raw and visceral as the world has ever seen, was indescribable. pic.twitter.com/bWGQh1iw2c

— Seth Moulton (@sethmoulton) August 25, 2021