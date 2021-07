Dos docenas de cabras herbívoras se soltaron en el Riverside Park de Nueva York para ayudar a frenar la propagación de plantas invasoras.

Este es el nuevo método que están utilizado en Nueva York para eliminar la maleza de los parques. Se han liberado 24 cabras muy hambrientas para limpiar un tramo invadido por las plantas en ‘Riverside Park’.

Una especie de bufé libre para los animales que evita rociar la zona con productos químicos. Incluso devoran especies peligrosas para los humanos. Verlas llegar ha resultado toda una atracción, que muchos han querido fotografiar para su recuerdo.

They’re baaaaaaaack

🐐Two dozen weed-eating goats were set loose in NYC’s Riverside Park to help curb the spread of invasive plants pic.twitter.com/jianzvhVsy

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 15, 2021