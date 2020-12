Dos estudiantes de la Universidad Internacional de Florida son seleccionados por el zoológico de Miami para beneficiarse con la Beca de Conservación Ron Magill.

María Clara Figueredo y José M. Bisbe-Ochoa pensaron que estaban siendo llevados a una última entrevista, compitiendo por la beca el jueves por la mañana, ya que normalmente se da a un solo beneficiario.

Sorprendentemente este año el zoológico de Miami cambió sus planes y otorgó a Figueredo y Bisbe-Ochoa, 5.000 dólares a cada uno para su educación.

“Estoy extremadamente sorprendido. No me esperaba esto (…) Tener esta oportunidad de solicitar una beca, eso me va a dar mucho para mi carrera inicial”, dijo Figueredo.

Ambos están interesados en algo que el Zoológico de Miami dijo que es crítico para el futuro de todos: la conservación de la vida silvestre.

Being able to award $5,000 scholarships to individuals like FIU students Maria Clara Figueredo and Jose Bisbe-Ochoa for their amazing work in marine conservation gives me great pride and joy. It is one of the main reasons I created the Ron Magill Conservation Endowment. pic.twitter.com/CYJP2qsXQS

— Ron Magill (@RonMagill) December 10, 2020