La policía de Fort Lauderdale informó que dos personas fueron heridas de bala este sábado en la noche cuando un grupo empezó a discutir y finalmente a disparar.

Entre las víctimas se encuentra un niño de 11 años y la otra persona que resultó herida es una mujer adulta.

Ambos eran víctimas inocentes. que se encontraban caminando aproximadamente a las 06:40 p.m. cerca del Broward Boulevard cuando un grupo junto a ellos tuvo una especie de discusión. Fue entonces cuando quedaron atrapados en el fuego cuando la gente empezó a disparar.

“Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado”, dijo Frank Sousa, subjefe de la Policía de Fort Lauderdale.

Sousa señaló que hubo “algún tipo de disturbio” en el área de Northwest 1st Street y Northwest 1st Avenue. “Finalmente, esa perturbación provocó disparos”, dijo Sousa.

El subjefe de la policía indicó que “este es un tiroteo sin sentido. Esto no debería haber sucedido, donde finalmente terminó impactando a un niño pequeño que estaba aquí inocentemente “.

#Ftlauderdalepolice is unfortunately investigating a shooting which has left an innocent adult & child wounded. This incident occurred in the area of NW 1 ST / NW 1 AVE. We’re encouraging the public to bring forward any info. Tipsters may remain anonymous.

— Fort Lauderdale Police (@ftlauderdalepd) August 9, 2020