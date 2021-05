La Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida informó que a dos pescadores les espera una cita en el juzgado tras publicar una foto de un tiburón tigre.

Los hombres están acusados de posesión de una especie prohibida después de que un tiburón tigre quedó atrapado en un río de Florida.

La investigación se inició después de que una foto de un hombre sosteniendo un tiburón tigre en el río Chassahowitzka, al norte de Tampa, se difundiera ampliamente en las redes sociales durante el fin de semana.

Photo of tiger shark in Florida river lands two men in legal trouble https://t.co/bPFIZt6PVw pic.twitter.com/FM6iLBNrUL

