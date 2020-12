El asalto de una mujer en Broward mientras llegaba al fin de semana festivo, terminó con dos de los tres ladrones arrestados.

Kelli Vila-Rosa dijo que ella y su familia se hospedaron en un Airbnb en el área de Rodman Street y South 15th Avenue para el Día de Acción de Gracias.

“Mi mente durante todo el tiempo que regresé de Florida conduciendo hasta Alabama fue mi vida pasando ante mis ojos”, dijo Kelli a wsvn.

Dijo que le robaron alrededor de las 11:30 pm del sábado, cuando regresaba a la casa de alquiler después de comprar pizza.

“Rompieron mi puerta, me arrebataron el bolso y se apoderaron de mi teléfono antes de que me diera cuenta de que era real”, dijo Vila-Rosa. “Me di la vuelta, y había un arma apuntando a mi cara. Veo mi vida pasar ante mis ojos, como si esto fuera demasiado real: ‘Suelta el bolso y la bolsa antes de morir”.

El robo sorprendió a los habitantes de la zona.

La policía regresó al lugar del robo el martes y Vila-Rosa dijo que arrestaron a dos de los delincuentes involucrados.

Aunque sus arrestos la hacen sentir mejor, dijo que nunca dejará de tener la sensación de que le apunten con un arma.

“Mi vida pasó ante mis ojos”, dijo. “Simplemente no pude… no puedo quitarme esa pistola de la cara. No puedo quitarme esa visión de eso “.

Si tiene información sobre este robo, llame a Crime Stoppers del condado de Broward al 954-493-TIPS. Recuerde, siempre puede permanecer en el anonimato y puede ser elegible para una recompensa de $ 3,000.

