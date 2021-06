Ronald Acuna Jr., de los Bravos de Atlanta y Vladimir Guerrero Jr., de los Toronto Blue Jays, son los lideres en votos en sus respectivas ligas para el All Star del 2021, informó el lunes la oficina del comisionado de Grandes Ligas (MLB).

El venezolano Ronald Acuña lidera a los jardineros y a todos sus colegas de la Liga Nacional con 834,287 votos. Mientras, que Guerrero comanda la carrera por el puesto de 1B titular y es el jugador más votado de la Liga Americana con 857,956 sufragios. Informó Espn.

La edición número 91 All Star Game de MLB, está programada para celebrarse en el Coors Field de Denver, Colorado, el martes 13 de julio.

Esta primera fase concluirá el jueves 24 de junio. Y el domingo 27 se darán a conocer los tres mejores jugadores en cada posición (y los nueve mejores jardineros) en cada liga.

En la segunda fase, los aficionados votarán para elegir a los abridores.

Liga Américana

C Salvador Pérez, Royals

1B Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays

2B Marcus Semien, Blue Jays

3B Rafael Devers, Red Sox

SS Xander Bogaerts, Red Sox

OF Mike Trout, Angels

OF Aarom Judge, Yankees

OF Byron Buxton, Twins

BD Shohei Ohtani, Angels

Liga Nacional

C Buster Posey, Giants

1B Max Muncy, Dodgers

2B Ozzie Albies, Braves

3B Kris Bryant, Cubs

SS Fernando Tatis Jr., Padres

OF Ronald Acuña Jr., Braves

OF Nick Castellanos, Reds

OF Jesse Winker