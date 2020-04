Dos millones de espectadores pudieron disfrutar del talento del tenor Andrea Bocelli desde sus hogares

Más de dos millones 700 mil espectadores de YouTube pudieron disfrutar de recital del tenor italiano Andrea Bocelli, quien cantó este Domingo de Pascua para deleitar al público durante la cuarentena, según difundió diariolasamericas

Es importante destacar que Bocelli recibió una invitación de parte del alcalde de Milán y las autoridades de la iglesia Duomo de Milán para enviar un mensaje de amor y esperanza al mundo a través de su inigualable voz. Esto a propósito de la pandemia del coronavirus que azota a gran parte del mundo y que mantiene a la población en aislamiento social,

Un dato a considerar es que a las 19:00 hora de Italia, la imagen que se percibió en el Duomo de Milán fue desoladora. Un escenario en el que solo estuvieron el tenor y el organista Emanuele Vianelli.

El mundialmente conocido tenor italiano cantó «Ave María», «Sancta María» y «Domine Deus». Aunque, previo al evento, Bocelli declaró que este momento sería para rezar. «“Voy a ir para allá a rezar, y me gustaría pensar que todos los que estén escuchándome cantar puedan rezar conmigo”, declaró el artista en una entrevista el miércoles desde su casa en Forte dei Marmi, un pueblo costero en el norte de Toscana. “Seleccioné algunas de las piezas más hermosas de artistas sacros”, dijo.

Es de hacer notar que mientras se escuchaban las notas de estas composiciones, el equipo de producción dejó ver -en determinados momentos- imágenes desoladas de ciertos lugares del mundo: Bérgamo, Brescia, París, Londres y Nueva York.

Pero al término de «Domine Deus», el escenario fue otro: la fachada de el Domingo de Pascua

Desde un plano general, se observó a Bocelli cantar «Amazing Grace». El lugar, que solo estaba habitado por el cantante, fue testigo del cierre del evento.

Lo cierto es que más de dos millones 700 mil espectadores de YouTube pudieron ver desde sus casas un momento especial que dio cabida para celebrar el Domingo de Pascua, y que tuvo una duración de casi 30 minutos.

Esta celebridad también ha estado colaborando con la comunidad a través de su Fundación Andrea Bocelli, en la que creó una campaña de recolección de fondos en GoFundMe para ayudar a hospitales a adquirir equipos necesarios.

