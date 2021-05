Dos personas murieron y otras 10 desaparecieron en el océano después de que la embarcación en la que viajaban volcara frente a Cayo Hueso el jueves por la tarde.

La Guardia Costera de EEUU recuperó este jueves los cuerpos de dos personas que murieron al volcarse una embarcación cerca de Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida, y rescató del mar a otras ocho personas, mientras otras 10 continúan desaparecidas, informaron las autoridades.

El suboficial José Hernández, portavoz de los guardacostas. dijo que a las 5 de la tarde, los guardacostas estadounidenses seguían buscando a los desaparecidos.

Los guardacostas rescataron a ocho personas que iban en la embarcación que volcó a unas 16 millas al sur de Cayo Hueso, dijo Hernández, reportó MiamiHerald

