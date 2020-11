Nuevamente un extraño incidente tuvo lugar en una iglesia de San José, California, donde resultaron muertas dos personas por heridas de apuñalamiento el domingo por la noche.

A parte de los dos muertos, salieron heridas más personas, aunque se desconoce la cifra exacta de cuántas otras estarían lastimadas, pero se habla de un número considerable, según reporta la policía.

El hecho ocurrió en Grace Baptist Church y las autoridades precisaron que no hay confirmación de un arresto después de que el alcalde Sam Liccardo dijo en Twitter que un sospechoso había sido capturado, pero luego borró el tuit.

I’ve just deleted a tweet that made reference to the ongoing investigation into the stabbings at Grace Baptist Church this evening. A statement will be coming out shortly from SJPD regarding the status of the investigation and arrest.

— Sam Liccardo (@sliccardo) November 23, 2020