¡Dos ternuritas! En el Zoo de Miami nacieron cachorritos de leopardo nublado que están «en peligro de extinción»

Las personas que laboran en el zoológico de Miami están felices porque nacieron dos adorables cachorritos de leopardo nublado, una especie que está en peligro de extinción.

Ron Magill, quien trabaja en el zoológico de Miami y es fotógrafo está muy entusiasmado con el reciente nacimiento de los dos encantadores cachorritos de leopardo nublado, ya que es una especie que está en peligro de extinción y con este nuevo alumbramiento hay esperanza para estos felinos, destacó 850wftl.com.

Los padres de los cachorritos son Serai (la madre) y Rajasi (el padre), son la segunda camada exitosa que tienen.

Los cachorritos nacieron el pasado 11 de febrero, el zoológico compartió la noticia con unas encantadoras fotografías tomadas por Ron Magill, donde se ven sus grandes ojos azules.

Zoo Miami is excited to announce the successful births of highly endangered clouded leopards. The two kittens were born on February 11th and have been secluded in a den with their mother since then to avoid any external stress and allow proper bonding. 📸:@RonMagill pic.twitter.com/R4yhDe6dlc

— Zoo Miami (@zoomiami) April 7, 2020