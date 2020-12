A punta de pistola robaron a dos turistas adolescentes procedentes de California aproximadamente a las 10:00 pm del lunes.

En información difundida por el portal wsvn, cuentan que el atraco ocurrió en el área de Collins Avenue cerca de la calle 11, cuando delincuentes abordaron a estas dos personas y les robaron sus objetos de valor.

Two teens visiting Miami Beach were robbed at gunpoint Monday, forced to give up a $2,000 Moncler jacket and a $500 Givenchy wallet according to police. They were followed as they walked down Collins blocks from where they were staying at the Loews Hotel. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/QI8CnyrMda

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) December 23, 2020