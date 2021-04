En redes sociales se viralizó un video en el que se observa la reacción de dos jovencitos venezolanos, quienes se aventuraron en un juego llamado Sling Shot, dentro de un parque de atracciones ubicado en Estados Unidos. La reacción de ambos causó una ola de risas, pero también críticas en los internautas que se toparon con el material audiovisual difundido.

Los protagonistas del video son oriundos de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, lo cual se evidencia a través del marcado acento de la chica quien grita fuertemente que la bajen de la unidad de juego, al tiempo de lanzar palabras malsonantes a los que operan el aparato que es muy similar a una montaña rusa.

«¿No hablas español?… Ay no, bájame maldito, ¿señor habla español?… Ay no bájame, Jesucristo me quiero bajar», se le escucha decir.