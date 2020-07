Por fin inició la temporada 2020 de las Grandes Ligas con un Opening Day que se vio retrasado por meses a causa del coronavirus y la primera bola del juego no la podía lanzar otra persona que no fuera el Dr Fauci.

Justamente el encargado de combatir a la pandemia en Estados Unidos, Anthony Fauci, realizó el primer lanzamiento de la campaña.

Dr. Anthony Fauci threw out the first pitch before the Nationals-Yankees game. pic.twitter.com/04Tbkh7Voa

