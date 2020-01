Horóscopo de hoy 13 de enero

El pensamiento de hoy:

«Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás”.

Nelson Mandela

Dra Aurora

Aries, 22 de marzo al 19 de mayo

Libertad

Escuchas cantos de Libertad en tus oídos, tiempos de cambio, tendrás que cantar hasta que se te seque la garganta, pues todo comienza, termina, cambia y se recicla. Canta hoy y pide por la libertad de los pueblos. No temas a la cárcel ni a la tortura, son tiempos de dar un paso al frente y actuar de acuerdo con lo que la vida te está exigiendo, valentía. Es lo que te espera en el 2020.

Tauro 21 de abril al 20 de mayo

Retos

Este año será un poco difícil para tí porque es de cambios y no será tranquilo. Terminas un ciclo importante en tu vida , por lo tanto enfrentarás nuevos retos. No te asustes, trabaja uno a uno los desafíos y ve acumulando triunfo, claro que tendrás tropiezos, pero verás resultados positivo. Evita sufrir por adelantado.

Géminis 21 de mayo al 21 de junio

Avances



Nada ni nadie podrá detenerte en este 2020. Seguirás con tus ideas hasta que se hagan realidad. Los astros te acompañan en tu metamorfosis, la suerte está ahí presente. Dedica un tiempo a explicar lo que deseas a las personas cercanas para que no sean las últimas en enterarse de tus planes

Cáncer 2 de junio al 22 de julio

Retos

Tendrás la oportunidad de sobresalir de la multitud en la medida en que te dediques en cuerpo y alma a cada actividad que realices en tu vida. A veces tendrás que tratar con personas de primera clase y usar tu ingenio para tener éxito, así que planifica una estrategia cuando tengas un reto por delante, así todo saldrá mejor.

Leo 23 de julio al 23 de agosto

Iniciativas

Toma decisiones, no esperes que los demás resuelvan por ti. Deja de esperar que te insinúen o te planteen aventuras de amor y sexo, toma la iniciativa y verás que vas a divertirte mucho mas. Tal vez alguna vez no te hagan caso, pero verás que tendrás las riendas de tu relación tal y como tu creer que debe desarrollarse, no dejes a otros lo que tienes que hacer tu mismo.

Virgo 24 de agosto al 23 de septiembre

Prepárate para cambios importantes que comienan a partir del 25 de enero. Es posible que tengas que viajar. Mejor no trates de enrentarte a los designios del destino, sino al contrario, tóma todo con calma y ponte en manos del ser superior que te ha protegido siempre, al final de este año e alegrarás de las aventuras que te toque vivir.

Libra 24 de septiembre al 22 de octubre

Destacar

Deja a un lado tus miedos y permítete brillar como nunca. Todo está a tu favor pero se necesita un poco de ayuda para que culminen los objetivos, sobre todo en tu vida social que a veces luce enredada. Ten cuidado de no ir más allá de los límites en tus relaciones amorosas o laborales. No olvides que tu talento y tu carisma no te servirán de excusa siempre

Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre

Brillo

Disfrutarás momentos explosivos que hace tiempo olvidaste. ni siquiera tendrás tiempo para aburrirte. Tu tenacidad, tu coraje y tu excelente intuición te permitirán sobresalir. Te destacas, y por esp te llegarán nuevas oportunidades y responsabilidades. Será un año decisivo para tu relación, tendrás que tomar algunas medidas porque no puedes perder el tiempocon quien no te valora. Recuerda que hay un mundo que espera por ti. NO hay que quedarse pegado al pasado.

Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre

Armonía

Te esperan momentos especiales con tu pareja, pues has ido logrando una gran armonía y todo resulta positivo. Tiendes a vivir tus relaciones con pasión e intensidad, por lo que de repente puedes llegar a cuestionarte tus excesos.No tienes que asfixiar al ser amado para demostrarle que lo amas. Trata de no ser demasiado exigente y cultiva el diálogo amoroso.

Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero

Gimnasia

Gozarás de buena salud. Sabes cómo manejar tu cuerpo y tu alma de la mejor manera posible. Presta atención a los mensajes que tu cuerpo te envía. Es a través de tu voluntad y determinación que serás capaz de demostrar tus habilidades. Al autoanalizarte, podrás eliminar algunas imperfecciones . Esto te permitirá disfrutar de un bienestar total y de un buen tono muscular.

.

Acuario 20 de enero – 19 de febrero

Enojo

Tendrás un disgusto innecesario y no sabes cómo manejas la situación. Recuerda uqe en boca cerrada no entran moscas. ctpua como una persona adulta y cuida tus palabras, cuando te calmes verás que las cosas no son tan graves como parecen. Te sonríe la fortuna y tienes gente que te ama Un al rato es pasajero.

Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

Inicios

Por fin reinicias tus actividades laborales.Revisa si de verdad te gusta lo que haces. Si respondes que no, ve buscando otras opciones, pero no dejes el trabajo hasta que tengas en la mano algo mejor. Ya está bien que cambies de actividad, lo quehaes ahora es «una etapa superada».Vuelve a empezar.

Efemérides

Tal día como hoy

El 13 de enero de 1825

En Cochabamba , el Alto Perú proclama su independencia con el nombre de República de Bolívar (después Bolivia).

En su territorio se desarrollaron civilizaciones pre-históricas como Tiwanaku, la Cultura Hidráulica de las Lomas, la cultura moxeña, la Nación aymara que sobrevive hasta la actualidad. Primero los incas y posteriormente los conquistadores españoles dominaron el territorio hasta que el país se independizó en 1825. Es por eso que Bolivia en su actual constitución política del estado se declaró como un país plurinacional al reconocer que en su territorio pre-existen varias naciones cuyos orígenes son anteriores a la llegada de la colonización española.

Cuenta con una población de cerca de 10,1 millones de habitantes de acuerdo al último censo de 2012.13​ Bolivia es un estado multiétnico, cuya población incluye amerindios, mestizos, europeos, asiáticos y africanos. La segregación racial y marginación social que surgió del colonialismo español ha continuado hasta la era moderna. El español es el idioma oficial y predominante

¿Qué quiere decir Bolivia? Un amor desenfrenado de libertad, que al recibirla vuestro arrobo, no vio nada que fuera igual a su valor. No hallando vuestra embriaguez una demostración adecuada a la vehemencia de sus sentimientos, arrancó vuestro nombre, y dio el mío a todas vuestras generaciones. Esto, que es inaudito en la historia de los siglos, lo es aún más en la de los desprendimientos sublimes. Tal rasgo mostrará a los tiempos que están en el pensamiento del Eterno, lo que anhelabais la posesión de vuestros derechos, que es la posesión de ejercer las virtudes políticas, de adquirir los talentos luminosos, y el goce de ser hombres. Este rasgo, repito, probará que vosotros erais acreedores a obtener la gran bendición del Cielo —la Soberanía del Pueblo— única autoridad legítima de las Naciones»

Simón Bolívar.