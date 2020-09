El Pensamiento de Hoy

¡Y la bandera tachonada de estrellas triunfante ondeará

sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes!

Por La Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Soledad

Recuerda que hay personas que no están interesadas en cultivar tu amistad, unas porque te tienen envidia, otras porque no te entienden y otras porque no soportan tu gran personalidad y sienten que tú las opacas. No tienes que esperar su aprobación, solo ama y haz el bien.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Rencor

Despojarse de resentimientos resulta necesario para avanzar en el camino de la felicidad. Recuerda que hay que perdonar siete veces siete, es decir hasta el fin, y además muchos te han perdonado a ti.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

TINA

Un baño con sales aromáticas te caería muy bien, si es con buena compañía, mejorrque se abruman ante tu imponente personalidad. Bajo tu apariencia amable escondes una personalidad fría y reservada y si los demás no se toman la molestia de conocerte es posible que sigan opinando de ti que eres arrogante.

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Excelencia Sientes que también acaba una etapa de tu vida en la cual muchos han sufrido pero a ti no te fue tan mal, pues estar entre las paredes de tu casa te hace sentir la protección Para superar tus preocupaciones de manera efectiva, primero debes identificarlas.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Organízate

Se te presentará la dualidad entre el amor y el trabajo y tendrás que elegir, te será difícil compaginar las dos cosas. Te dejas guiar por tus instintos, Asumes el liderazgo sobre una venta de un inmueble que está resultando complicada, sabes que eso tiene un precio. No es esperes que te agradezcan.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Sencillez

Das paso a las cosas pequeñas de la vida que son las más importantes, cuida a tus viejos, besa a los niños, ayuda a los necesitados y vive cada día con alegría. Sentirás un cambio positivo.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Sumergirse

Es necesario un período de introspección. Empieza por tratar de relajarte. Llevas la armonía a todos los lugares pues con ella llegan la paz y el bienestar. La creatividad y la imaginación juega un papel importante en tu vida.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Tormentos

Enfermedad, narcos,pandemia, desempleo, muchas cosas te atormentan, y los pensamientos negativos intoxican tu corazòn. Tendrás que hacer un esfuerzo para vencer tus temores, tambièn ha miles de personas que hacen cosas positivas. Tu escoges lo que quieras pensar.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Acción Se inicia una etapa muy dinámica en tu vida personal y también en el ámbito profesional. No tendrás tiempo para aburrirte. No descartes una etapa de muchos a participar en actividades políticas, estarás en tu elemento y triunfarás. Aprovecha el entorno político.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Desafìos

Aparecen nuevos retos en tu vida, te abrumas un poco pero sabes que tienes capacidad para afrontarlos. El mayor desafìo es contigo mismo, revisa los popòsitos de año nuevo y verás que tienes cosas pendientes.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Perfección

Te gusta hacer bien las cosas pero no eres perfeccionistas, sabes que lo perfecto es enemigo de lo posible, y es mejor avanzar cuando todo luce complicado. Sería bueno que busque una persona que te ayude con los detalles.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Jú piter

Pruebas

Las circunstancia actuales están poniendo a prueba todas las relaciones, pero eres inteligente y saldrás airoso.

Efemérides

Tal día como hoy

El 14 de septiembre de 1814