Dra Aurora Horóscopo de Hoy, 16 de abril

Friedrich Nietzsche:

«Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal».

Aries

Bailes

Aceptar las circunstancias y encontrar los modos de superar la adversidad es el reto de hoy. Recuerda que las penas se van bailando, así que mueve los pies. Tienes muchas cosas que podrís contar y le van ancantar a los lectores. Intenta escribir tu autobiografía, si te parece difícil déjala plasmada en un video o un album de fotos, conservar la memoria familiar es un honor y un deber

Tauro

Visitas

Llegan a tu vida personas que te hablarán de alguien que amas, pero en este paso, en bien y en mal, no te preocupes, todos tenemos algún rebelde en nuestros ancestros y suelen ser muy simpáticos. Mejor planifica algo para el futuro inediato. Recuerda que todos los estudios indican que vienen tiempos duro. Compra y guarda comida, papel higiénico, agua y jabón.

Geminis

Refugio

Nunca estamos detenidos en el tiempo. La sensibilidad de tu signo hace que estos cambios te alteren, intenta refugiarte en el lado que sientes mas seguro que es tu familia. Lleva las riendas de la transición para que no todo quede en manos del azar y la casualidad. Al final sentirás los efectos de la renovación.

Cáncer

Secretos

Parece que eres una persona calmada, pero por dentro eres sólo pasión y fuego, esto te quita energías. Pareces ser un amigo pero amas en secreto a alguien especial a quien ni siquiera le pasa por su cabeza que la puedas aamar de ese modo, intenta resolver el conflicto o aléjate para evitar problemas insolubles.

Leo

Dinamismo

No importa si no pueden seguir tu ritmo, sólo necesitas que te lo respeten. Si sientes culpabilidad o remordimiento, trata de comprender tus errores, procura enmendarlos pasa a otro plano, por lo general son creaciones del ego y que puedes reconocerlo y desapegarte de esas emociones que no tienen cabida en tu futuro brillante.

Virgo

Muévete

Los deportistas profesionales se están entrenando por internet. recuerda que la práctica deportiva es una alternativa a estilos de vida. El encierro voluntario no te da permiso para que dejes de hacer ejercicios, incluso ahora los puedes hacer mejor porque hay varias ofertas de grandes instructores en las redes sociales. perjudiciales.

Libra

Lágrimas

Hace tiempo comprendiste que buscar la excelencia da buenos resultados, porque respondes a las expectativas de los empleadores. Podrás descansar en Semana Santa, cuando puedas disponer de unos días libres. Si quieres triunfar no olvides conformar un equipo en el cual todos sean importantes. Tu vida necesita un poco mas de coherencia.

Escorpión

Convicción

Los regalos que te da la vida son tan bellos que a veces cuesta trabajo aceptarlos, pero una buena pareja es un regalo al que debes cuidar como a una tacita de porcelana.Crees firmemente que tu felicidad esta con una persona, no desistas hasta que logren estar juntos, y haz todo lo que esté en tus manos para que se siente feliz de estar a tu lado.

Sagitario

Renovación

Cuidado con la tristeza, el encierro comienza a afectarte, recuerda que ha sido muy duro para muchas personas. Trata de hablar con aistades, saca la guía telefónica y ponte a llamar a tus amistades, que son muchas y te adoraan, esto pasará, ya llegó laa primavera, antes de lo que imaginas vendrán nuevos tiempos.Cuando salimos de algo podemos entrar en otra cosa.

Capricornio

Unión

Hoy inicias una etapa positiva en tu vida y eso se refleja en un excelente humor, tienes ganas de tomarte unas copa y compartir con amigos pero no es el momento, tienes que encontrar la manera de divertirte en casa. Usa tu imaginación y toma iniciativas para que puedaas tener un día muy especial.

Naturaleza

Acuario

La primavera te inspira. El medio ambiente, te va a dar momentos de gran satisfacción espiritual, hay otra manera de sentir la vida. El sol es una fuente de energía y vitainas que deberías sentir. Haz la prueba, siéntate al sol durante quince minutos, te sentirás fortalecido, y además es gratis. Déjate llevar por las sensaciones del clima.

Piscis

Trabaja

Estar en cuarentena nosignifica pasarse el día frente al televisor. Lo importante es trabajar con ímpetu todos los días. Decide que la jornada laboral es una fuente de alegría y no de esclavitud, y si no te agrada tu trabajo busca otra cosa, no te quedes atado a una actividad que no te gusta, hay muchas opciones que te permiten ganarte la vida. Piensa.

Efemérides

Tal día como hoy

El 16 de Abril de 1956:

En el Palacio de Mónaco el aristócrata monegasco Raniero se casa con la actriz estadounidense Grace Kelly.

Aprovechando la estancia de una compañía cinematográfica en Mónaco, el príncipe Raniero conoció a quien sería su esposa, Grace Kelly, en 1955, quien rodaba una película (Atrapa a un ladrón) en esas fechas. Quedó prendado de ella y la siguió incluso hasta EE.UU. hasta establecer un romance después de obtener el consentimiento de sus padres.

El 18 de abril de 1956 se casó civilmente en el Salón del Trono del Palacio de Mónaco con Grace Kelly, a partir de entonces S.A.S. la princesa Grace Patricia Grimaldi (nacida en Pensilvania, Estados Unidos el 12 de noviembre de 1929) de la que enviuda el 14 de septiembre de 1982. El 19 de abril de 1956 se casaron en la Catedral de Mónaco.

Los años que siguieron al casamiento fueron de continua felicidad para el príncipe Raniero, el principado además despegó económicamente al establecer franquicias de impuestos a magnates, navieros e inversionistas en turismo, donde la figura de la princesa Gracia era el aliciente para visitar Mónaco. El principado entonces comenzó a ser visitado por financistas y los negocios hicieron florecer al pequeño principado.

El 13 de septiembre de 1982, la princesa Grace y su hija Estefanía sufren un accidente en una de las curvas de una carretera de Mónaco, que comunica la residencia privada Roc Agel con el Palacio de Mónaco, la princesa Grace sufre daños severos y fallece 24 horas después, la princesa Estefanía resulta ilesa. Este fue un duro golpe para Raniero quien nunca se recupería de esta sentida pérdida e iría alejándose gradualmente de la sociedad para vivir aislado en palacio cediendo gradualmente las funciones regentes a su hijo Alberto y las de representatividad a la princesa Carolina