El Pensamiento de Hoy

La unión es uno de los ingredientes más importantes de la vida familiar.

Barbara Bush

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries (20 marzo-19 abril)

Apuros

Un descuido y el exceso de actividades te hará pasar apuros innecesarios, no olvides los compromisos diarios. Una nueva relación define tu situación sentimental. La infidelidad es una de las acciones menos nobles que puedes hacer a una persona. Piensa si es algo transitorio o un cambio radical en tu vida, o estarán en un proceso muy amargo

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Planetas

Lo dijeron los profetas, el coronavirus no es casual y una parte de ti, la intuitiva, sabe que es cierto, coinciden el año de la rata china, con el desarrollo de la era de acuario y el año bisiesto, No tienes idea de cómo te va a ir después de esta tragedia que crece. Tu percepción de la realidad es elevada y pura, y tiendes a ser idealista, personas como tu son necesarias en los tiempos de crisis, pero no vueles tan alto que saques los pies de la tierra, Precauciones

Géminis (mayo 20-junio 21)

Abundancia

Después de un tiempo bastante complicado llega la abundancia vas a tener de todo, en comida, ropa, dinero y amor, ten cuidado, con tastas cosas y no vayas a perder la salud que es lo mas importante. Recuerda la norma, desayuda como hoy rey, almuerza como un ejecutivo y cena como un mendigo. Todo lo que tengas en abundancia disfrútalo mejor por las mañanas, la noche es para dormir.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Manipulación

Alguien juega con tus sentimientos y te está haciendo daño pero tú lo permites porque te prestas a ese juego. Tendrás que comenzar por crear distancia, reflexionar y ser tú quien aprenda a tener el balón de tu lado. Aprende de tus errores y trata de no volverlos a cometer o seguirás toda la vida en este jueguito de amor sonde sólo pierdes tú.

Control

Eras de las personas que tenía que controlarse para no gastar todo en restaurantes, ahora con el encierro de la pandemia te sobra el dinero. Fíjate si te sobran también los amigos, pues te buscaban porque pagabas las cuentas de los viernes en la noche y no para compartir encuentros amistosos. La vida se ha encargado de poner las cosas en su lugar. Ahora te vas a sentir mejor.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Salida

Hay movimientos importantes. Un viaje o mudanza de manera repentina te va a gustar, ese cambio brusco te dará oportunidad de conocer a personas muy influyentes que te van a ayudar a progresar y a que tomes conciencia de tus posibilidades de generar riquezas, mientras todos están en calma tu vida se mueve.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Intuición

Tu naturaleza intuitiva y fantasiosa esta acompañada de buena suerte; por eso saldrás adelante cuando toda esta tragedia pase, por ahora no te faltará comida ni atención médica. Vas a probar con una oportunidad de negocios que no tiene nada que ver con lo que haces ahora, pero no la deseches, recuerda que el mundo cambió y tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, haz la prueba e inténtalo, podría sorprendente porque vas encontrar lo que de verdad te gusta hacer y no lo sabías

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Apuros

De la prisa lo que queda es el cansancio. Tu ventaja es la fuerza con que asumes los retos, pero tu desventaja es la impaciencia, tendràs que cultivarla porque a la mayorìa de las personas les cuesta mucho seguir tu ritmo de vida, recuerda que la velocidad de las acciones las suele imponer el más lento, no el más ràpido, aprende a pensar como las tortugas y seràs más felíz.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Desesperación

Tendrás que hacer un esfuerzo para superar los tiempos adversos que nos acompañan a todos Para colmo, una plaga de langostas asesinas se instalan en centro américa, ya pasaron por Brasil, arrasan todas las cosechas. Los cuentos de las siete plagas de Egipto vendrá a tu memoria. Recuerda que sobreviven los fuertes y quienes están articulados con su familia.

Capricornio /Diciembre 22 – Enero 19)

Bienvenidos

Te pagan un dinero y además te dan un regalo, tienes un buen momento en el lado material, pero tu vida familiar anda desquiciada, recuerda que todos se están cansando del encierro continuado, porque nadie está Acostumbrado a pasar hambre. Tendrás que asumir el liderazgo en tu casa y tomar medidas que mejoren los ingresos y sobre todo que faciliten la convivencia.

Acuario Enero 20 – Febrero 18

Enhorabuena

La suerte está de tu lado y la pasión se activa, andas de fiesta. Tal vez porque ves la cercanía de la llegada de tu signo. Todo lo tienes en cuarto creciente. Hay cambios vitales en tu vida, conviene que compres algo de ropa porque luce pasada de moda, es para cuando vuelvas a salir, y de paso bota esas piyamas que no te has quitado en los cuatro meses de cuarentena, ya están caminando solas.

Piscis 20 de febrero/21 de marzo

Frustración

Si estás pensando en cambiar de trabajo será mejor que lo dejes por el momento, ahora no conseguirás nada bueno, ni profesional, ni económicamente. Puedes intentar iniciar lo que llaman emprendimiento, algo que puedas hacer en casa, pero busca uno o dos socios para que puedan avanzar, La comida siempre da resultados, hasta a Pepita, la esposa de Lorenzo, montó un sitio de venta de comidas.

Efemérides

Tal día como hoy

El 16 de julio 1979:

En Nicaragua, el dictador Anastasio Somoza Debayle renuncia al cargo de Presidente de la República, debido a las presiones de la OEA, para huir del país en la madrugada del día siguiente.

Fue un Militar y político nicaragüense que ostentó un indiscutido poder personal durante casi dos décadas (1937-1956) y sentó además las bases para el establecimiento, por parte de sus hijos, de su monopolio político familiar que se prolongaría hasta 1979.

En 1936, al frente siempre del Ejército, derrocó al presidente electo Juan Bautista Sacasa. Convocados los comicios, Somoza fue elegido presidente. Tras algunas vicisitudes, reformas constitucionales y pactos con la oposición, se mantuvo veinte años en el poder, aunque sólo fue presidente entre 1937 y 1947 (sus sucesores en el cargo, Leonardo Argüello Barreto y Víctor Manuel Román y Reyes, se vieron sometidos a su poder de facto) y entre 1951 y 1956, cuando recuperó la primera magistratura en unas elecciones irregulares.

En este segundo período, Anastasio Somoza desplegó una política represiva contra toda fuente de oposición (aunque no se vio libre de conatos revolucionarios y cuarteladas), amasó una ingente fortuna personal e intervino en contra de los movimientos progresistas en el ámbito centroamericano, como el promovido por Jacobo Arbenz en Guatemala.

En el plano económico, redujo la dependencia de su país de las exportaciones de plátanos (o bananos) y promovió las obras públicas. Siguió una política amistosa hacia los Estados Unidos, obteniendo de la primera potencia una importante ayuda económica. Entabló excelentes relaciones con la España franquista, ya que fue de los primeros en reconocer la dictadura del general Francisco Franco.

Herido en la ciudad de León en un atentado perpetrado por el revolucionario Rigoberto López Pérez, Anastasio Somoza fue trasladado a Ancón, en la Zona del Canal de Panamá, donde murió el 29 de septiembre de 1956, a pesar de la intervención de los médicos estadounidenses. Le sucedió su hijo Luis Somoza Debayle, primer continuador de una saga que terminaría en el hermano de Luis, Anastasio Somoza Debayle.